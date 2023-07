Asidep | la mediazione della Prefettura e le nuove sollecitazioni all’Asi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn occasioneriunione di questo pomeriggio avente ad oggetto la vertenza, laha proseguito il tavolo dial fine di salvaguardare in primis i livelli occupazionali. Di seguito il resconto da Palazzo di Governo: “La Curatela fallimentare ha comunicato che entro il 15 settembre p.v. dovrà procedere alla retrocessione del compendio aziendale ed alla riconsegna degli impianti al Consorzio Asi. Quest’ultimo ha rappresentato che, ai finigestione provvisoria del servizio, procederà ad un affidamento diretto per due mesi, e poi, con una procedura ad evidenza pubblica, per altri 10 mesi. In modo da disporre dei tempi necessari a definire il project financing per la depurazione industriale nella provincia di Avellino. Non ha, in ogni caso, dato ...