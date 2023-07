Ascolti tv ieri | Temptation Island cala | male Che Todd ci Aiuti su Rai2

(Di martedì 18 luglio 2023) Come rivelano glitv di, lunedì 17 luglio 2023,su Canale 5 ha subito un leggero calo. La quarta puntata ha ottenuto un netto di 3.344.000 telespettatori, 25.9% di share, dopo il record della scorsa settimana pari a 3.699.000 spettatori, 26.2% di share. Su Rai1 Il Giovane Montalbano in replica ha conquistato 2.477.000 spettatori, 16.5%.la nuova serie Checisu: 443.000 spettatori, 3% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Italia 1 Fast and Furious – Solo Parti Originali 837.000, 5.4% Rai3 replica di Report 1.058.000, 6.6% Rete 4 Zona Bianca 508.000, 4.2% La7 La Figlia del Generale 466.000, 3.1% Tv8 Cops – Una Banda di Poliziotti ...

TV16 luglio 2023: la finale Portogallo - Italia degli Europei Under 19 ottiene 1.47 milioni di spettatori per il 10,8% di share Rai1 vince neglitv della domenica con la fiction ...TV, la finale di Wimbledon fa volare l'audience di Sky. I numeri L'edizione 2023 - conclusa- è stata la migliore di sempre su Sky, registrando un ascolto medio sui live di 173 mila ...record su Sky per Wimbledon. La finale maschile ditra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic , in diretta esclusiva dalle 15 circa su Sky, per quasi cinque ore, è stata vista in media da 704 ...

Ascolti tv domenica 16 luglio: chi ha vinto tra la fiction Scomparsa e il film Instant Family Fanpage.it

La finale di Wimbledon su Sky tra Alcaraz e Djokovic ottiene 704mila spettatori medi con 1,7 milioni di contatti unici e il 7,1% di share.ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 17 luglio 2023 Su Rai 1 è andata in onda la replica de Il giovane Montalbano. Su Rai 2 Che Todd ci aiuti. Su Rai 3 Report.