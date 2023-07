Ascolti Tv 17 luglio 2023 | Tempration isola felice

Tv lunedì 172023, anni in prima serata su Rai1 la fiction Il Giovane Montalbano ha conquistato una media di 2.477.000 spettatori pari al 16.5%. Su Canale 5 - dalle 21.39 alle 0.27 - la ...'Temptation Island', trasmesso ieri sera 172023 su Canale 5, è stato il programma più seguito della serata di lunedì, con 3.344.000 ... A seguire, tra gli altridi prime time: 'Fast and ...... la nuova soap turca, che sta registrando ottimi, ci farà compagnia per tutta l'estate, dal lunedì al venerdì. My Home My Destiny: riassunto della puntata del 18Mentre fervono i ...

Ascolti tv, lunedì 17 luglio 2023: Il giovane Montalbano (16.5%), Temptation Island (25.9%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti Tv lunedì 17 luglio 2023, anni in prima serata su Rai1 la fiction Il Giovane Montalbano ha conquistato una media di 2.477.000 spettatori pari al 16.5%. Su Canale 5 – dalle 21.39 alle 0.27 – la ...Gli ascolti tv di ieri lunedì 17 luglio hanno visto Temptation Island fare meglio del Giovane Montalbano: in totale Mediaset meglio della Rai che paga il flop di Che Todd ci Aiuti. Ascolti tv ieri ...