Arthur alla Fiorentina | l'agente incontra la Juve | rinnovo e cessione

Commenta per primo Prima della conferenza stampa di presentazione di Cristiano Giuntoli ,Continassa è arrivato Federico Pastorello , agente di. La linea è quella di arrivare a un prolungamento di contratto sia per spalmare l'ammortamento che per diluire l'attuale ingaggio ......La giornata di calciomercato di oggi martedì 18 luglio : Ore 17:40 -, prima il rinnovo con la Juve e poi il prestitoFiorentina (Tmw) Oggi l'incontroContinassa fra l'...... una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamonostra Guida TV: ... un film di Bruno Garcia, con Assaad Bouab, Cédric Bouvier, Guillaume Faure, Laëtitia Milot,...

Marchetti a TMW Radio: "Alla Juve serve uno come Lukaku, Arthur alla Fiorentina: accordo vicino" Tutto Juve

Non c'è ancora la fumata bianca ma la strada è quella giusta, per vedere Arthur Melo in maglia viola. L'accordo tra i club passerà dal rinnovo del giocatore con ...Stando a quanto rivelato da Tmw, la Juventus e l'agente di Arthur hanno raggiunto un accordo fino al 2026. Questo prolungamento è stato necessario per una eventuale cessione.