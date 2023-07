Ariana Grande e il marito Dalton Gomez si sono lasciati dopo due anni | ecco il motivo della rottura

Così come. Chi, invece, è felicissima, è la modella Barbara Palvin: si è sposata in gran segreto! (foto Ansa) Secondo i beneinformati non ci sarebbero drammi perché la storia d'amore si ...Il matrimonio trae Dalton Gomez , sposi dal 15 maggio 2021, è finito dopo appena due anni. Ed anche Sofia Vergara e Joe Manganiello, una delle coppie più amate e affascinanti di ...Leggi Anchesi è sposata con Dalton Gomez in gran segreto Amore al capolinea Sempre TMZ fa sapere che la separazione porterà inevitabilmente al divorzio, dopo le informazioni arrivate da fonti ...

Ariana Grande e Dalton Gomez si sono separati dopo 2 anni di matrimonio Fanpage.it

Né Grande né Gomez hanno per ora confermato le indiscrezioni. «Thank you, next» recita una delle canzoni più celebri della carriera di Ariana Grande. «Grazie, il prossimo», canta l’artista di Boca ...L'estate 2023 all'insegna di amori finiti e nozze segrete. Ecco cosa è successo a Sofia Vergara, Ariana Grande, Barbara Palvin ...