Ariana Grande e Dalton Gomez | amore al capolinea a due anni dalle nozze

Leggi Anchesi è sposata con Dalton Gomez in gran segreto Amore al capolinea Sempre TMZ fa sapere che la separazione porterà inevitabilmente al divorzio, dopo le informazioni arrivate da fonti ...: la tinta per tornare single E' il biondo platino Matrimonio brunette, divorzio blonde. Si apre una nuova fase perdi Barbara Rossetti D opo soli due anni, per...Questa estate, dal punto di vista sentimentale, si sta rivelando parecchio complicata perche sta divorziando dal suo ex marito Dalton Gomez, dopo due anni matrimonio . Nessuna conferma ufficiale, ma la cantante, in una sua recente apparizione a Wimbledon , è stata vista in ...

Ariana Grande e Dalton Gomez si sono separati dopo 2 anni di matrimonio Fanpage.it

Ariana Grande e Dalton Gomez verso il divorzio. «Separati già da gennaio, rimangono migliori amici», rivelano i media americani. Il video di Amica.it ...Segui Tag24 anche sui social Quanti anni ha Ariana Grande Oggi, 26 giugno 2023, i fan festeggiano il trentesimo compleanno della popstar. L’idolo delle teenager sta crescendo e, con lei, tutti coloro ...