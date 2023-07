Aria condizionata in macchina? Attenzione alle multe salatissime

(Di martedì 18 luglio 2023) , fino a 440 euro. Ecco cosa fare per evitarla In questi giorni in cui la calura estiva sta raggiungendo temperature record, l’sembra essere l’unica alternativa possibile. In casa, sul posto di lavoro o innon si può evitare, tuttavia quando si è inbisogna fare attenziona ad una semplice regola, che potrebbe costare troppo cara al conducente. L’articolo 157 (comma 7-bis) del Codice della Strada parla chiaro: “È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma”. Leggi anche: Strage di Erba, sotto accusa il magistrato Cuno Tarfusser In sostanza se ci si ferma con l’auto ...

L'utilizzo dell'in auto durante l'estate può essere indispensabile, ma non sempre però la si può accendere, pena multe salatissime . Ecco i casi in cui bisogna tenerla spenta secondo le norme del ...Dopo l'incidente i colleghi si sono mobilitati per chiedere ventilatori einvece di telecamere di sorveglianza sui loro camion. Nella contrattazione di questa estate, in vista della ..."Allo stesso tempo, i filtri dell'vanno ispezionati, puliti o cambiati. Non sappiamo quanto fumo abbia investito la cupola direttamente ma il fronte era abbastanza vicino". L'...

Gli aggiornamenti sul caldo record in Italia di mercoledì 18 luglio, in diretta. Protezione civile in strada nelle città più a rischio ...L’ondata di caldo record di questi giorni, accompagnata da alti tassi di umidità, può mettere a rischio la salute delle persone, specialmente dei ...