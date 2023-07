Arabia Saudita e Turchia vogliono un accordo per la restituzione dei bambini ucraini deportati in Russia

Su di lui c'era anche l'. Bernardo Silva era un obiettivo di Galtier ma adesso che sulla panchina dei parigini c'è l'ex commissario tecnico della Spagna, le cose potrebbero cambiare. ...L'e la Turchia sperano di negoziare un accordo per restituire i bambini ucraini portati in Russia dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, ha riferito martedì il Financial Times, ...Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato a Il Messaggero in merito ad una possibile partenza di Ciro Immobile inClaudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato a Il Messaggero in merito ad una possibile partenza di Ciro Immobile in. PAROLE - "Con 50 milioni forse ne riparliamo. ...

Gerrard, l’Arabia Saudita vale ben 18 milioni Tuttosport

Continuano a circolare voci in merito alle proposte dei club della Saudi League per il bomber biancoceleste: le indiscrezioni raccontano di una proposta da venti milioni di euro annui ...Tiene banco in casa Lazio la questione legata al futuro di Ciro Immobile, che in questi giorni sta ricevendo interessi importanti a livello economico dall’Arabia Saudita. Scrive in merito il Corriere ...