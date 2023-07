Anziani e rischio alte temperature | sul territorio c’è la rete Artemisia Lab

(Di martedì 18 luglio 2023) La Fondazionesi conferma in prima linea nell’assicurare prestazioni sanitarie gratuite a favore delle fasce più deboli. Così, in considerazione dell’ondata di caldo torrido, per tutto il mese di Agosto, presso tutti i centri dellaLab, la Fondazione offre la possibilità di effettuare misurazione della pressione e, all’occorrenza, elettrocardiogramma gratuiti per tutti gli over 75 che ravvisino malesseri. Glisono particolarmente vulnerabili al caldo eccessivo poiché, rispetto ai giovani, il loro organismo ha difficoltà a regolare la temperatura corporea. Inoltre sono più suscettibili alla disidratazione ed all’aggravamento delle malattie croniche correlato alle. L’opportunità assistenziale messa a disposizione dalla Fondazione ...

...di livello 3 - ricorda il ministero - indica 'condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani. E ... che indica il massimo livello di allerta per tutta la popolazione. Oggi sono 20 le città in allerta. Ecco i consigli da seguire per non mettere a rischio la salute in questi giorni roventi. 1. Evitare ... Nel caso di soggetti fragili (bambini, anziani e soggetti fragili) evitare, con queste temperature,

Sotto finanziata e con costi sempre più elevati, la rete delle residenze sanitarie assistenziali rischia di saltare ... considerate uno dei servizi più strutturati dell'offerta per anziani: ...La Fondazione Artemisia si conferma in prima linea nell'assicurare prestazioni sanitarie gratuite a favore delle fasce più deboli.