Antonella Fiordelisi nuova Bonas di Avanti un altro? Ecco come stanno le cose dopo le prime indiscrezioni

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 18 luglio 2023)diun? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip,la rottura con Edoardo Donnamaria, starebbe preparando alcuni progetti lavorativi molto importanti per il suo futuro.diunleL’ex gieffina, secondo Deianira, avrebbe dovuto far parte del cast di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.