Antonella Fiordelisi ha un nuovo fidanzato dopo Edoardo Donnamaria? Lei interviene con un video | ecco cosa ha detto

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 18 luglio 2023)ha un? Secondo Fabrizio Corona la risposta è sì e, proprio per questo motivo, ha condiviso l’indiscrezione sul suo canale di Telegram.ha un? Lei“Ve l’avevo già anticipato. E come sempre arrivo ovunque. Eh sì… questo è il profilo deldella... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.