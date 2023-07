Antonella Fiordelisi di nuovo in tv? Sonia Bruganelli la starebbe corteggiando per Avanti un altro al posto di Sophie Codegoni

potrebbe unirsi al cast di ' Avanti un altro '. L'ex concorrente del Grande Fratello VIP sarebbe corteggiata da Sonia Bruganelli per diventare la nuova 'bonas'....E l'ex moglie dello stesso Bonolis ha messo i proverbiali puntini sulle i sui social, dopo che erano circolate voci relative a una trattativa tra il programma e. Tutte balle, ...Sophie Codegoni fuori dal cast di ' Avanti un altro ' e non sarà sostituida da. Dopo le voci circolate in questi giorni a fare chiarezza è il profilo instagram della SDL. TV, la società di produzione di Sonia Bruganelli . Temptation Island, Perla furiosa con ...

Gf Vip 7, un’ex Vippona “corteggiata” da Sonia Bruganelli per Avanti un Altro L’indiscrezione Secondo Deianira Marzano la produttrice e la protagonista del… Leggi ...Sappiamo tutti che per la bella salernitana Antonella Fiordelisi, non è un bel periodo visto che qualche settimana fa si è lasciata con Edoardo Donnamaria. La relazione sembra essere giunta… Leggi ...