Antonella Fiordelisi ad Avanti un altro? La proposta di Sonia Bruganelli

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 18 luglio 2023) In questo periodo sono in atto le selezioni per definire il cast della prossima edizione diunpare abbia messo gli occhi su. In particolar modo, l’ex di Paolo Bonolis pare sia proiettata proprio sull’ex concorrente del GF Vip. L’indiscrezione sta facendo il giro del web e, in L'articolo proviene da KontroKultura.