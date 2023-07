Anticipazioni My Home My Destiny | la puntata di oggi 18 luglio

Leggi su zon

(Di martedì 18 luglio 2023): una nuova e sorprendentedi MyMysta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 15:45. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.MyMy: ladi, 18Sono in corso i preparativi per il matrimonio di Mehdi e Zeynep, ma lei è incerta sulla sua scelta. A pochi attimi dal grande evento, Zeynep, già con l’abito da sposa indosso, comunica a Mehdi di averci ripensato, ma alla fine la madre riesce a farla tornare sui suoi passi. Trama MyMyZeynep Göksu è una ragazza nata da una famiglia povera e benestante con poche ...