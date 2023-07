Annunciate le finaliste del Premio Bianca d’Aponte per cantautrici

(Di martedì 18 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSono stati resi noti i nomi delle diecidel 19° contest per”, scelte tra 220 iscritte da tutta Italia. Sono Ilaria Argiolas (Roma), Arianna Battilana dei Mockingjay (Varese), Irene Buselli (Genova), Cristina Cafiero (Napoli), Veronica Di Nocera (Caserta), Francesca Giannizzari (Potenza), Chiara Ianniciello (Salerno), Ophelia Lia (Biella), Alessandra Nazzaro (Napoli), Santanna (L’Aquila). La finale sarà al teatro Cimarosa di Aversa il 27 e 28 ottobre 2023. Uno sguardo importante al futuro della canzone d’autrice italiana, un osservatorio privilegiato per conoscere nuovi talenti. La manifestazione si avvale della direzione artistica di Ferruccio Spinetti. È organizzata dall’Associazione...

