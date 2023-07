Anniversari | i meriti storici della Dc Partito-Stato unico e irripetibile

(Di martedì 18 luglio 2023) La Dc concluse la sua storia, in mezzo alla tempesta di Tangentopoli, il 25 luglio del 1993 al Palazzo dei Congressi dell’Eur con un’assemblea che votò per ricostituire l’anticoPopolare di Sturzo, ed era nata esattamente mezzo secolo prima, nel luglio del ’43, ad opera di un gruppo di intellettuali cattolici riuniti nel monastero L'articolo proviene da Il Difforme.

...dell'Arma dei Carabinieri e la Struttura di Missione per la valorizzazione degli... ove gli fu riconosciuto il transito nell'Arma dei Carabinieri perspeciali, Tenente dei ......dell'Arma dei Carabinieri e la Struttura di Missione per la valorizzazione degli... ove gli fu riconosciuto il transito nell'Arma dei Carabinieri perspeciali, Tenente dei ......dell'Arma dei Carabinieri e la Struttura di Missione per la valorizzazione degli... ove gli fu riconosciuto il transito nell'Arma dei Carabinieri perspeciali, Tenente dei ...

Valtra: festeggia il 10° Anniversario dello Studio Unlimited OmniTrattore.it

Le due giocatrici vanno a caccia del primo titolo dello Slam. La tunisina, n. 6 del mondo, prova a riscattare la sconfitta con Rybakina nell’ultimo atto del ..."Se penso che l'anno scorso in questi giorni avevo il polso ingessato per un'operazione e facevo la turista a Londra... che emozione. Quando torni non è facile capire come sarà, speravo di rientrare a ...