Annalisa | Si può lottare per le donne e i diritti civili anche con leggerezza

(Di martedì 18 luglio 2023) LeggiFedez,e Articolo 31 per la prima volta insieme 'Non mi sono mai piaciute le etichette - racconta- non mi sono mai frenata, ho sempre vissuto le relazioni in modo ...

Anche nella musicaha finalmente trovato la sua strada: 'Oggi sono dove voglio essere' e condivide la scelta di abbracciare la leggerezza, che 'alle donne però non è sempre concessa'. 'Non ...rivela: "Non mi sono mai piaciute le etichette". L'amore per la cantante va indubbiamente a gonfie vele, ma lo stesso sidire anche della sua carriera . Basti pensare al singolo di ...... l'assessore al TurismoD'Elpidio e la presidente del Consiglio Comunale Gabriella ... Una pietanza cheessere intesa come eccellenza in quanto, ancora oggi, viene preparata con l'amore e le ...