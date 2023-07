Andrea Iannone conferma | “Sì | ho buone chance per la Superbike”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 18 luglio 2023) La squalifica di quattro anni commissionata adsta finalmente per scadere. Il 2024 segnerà il ritorno, infatti, del centauro che in questo lasso di tempo è stato costretto al distacco dalle corse professionistiche dopo essere risultato positivo a un controllo antidoping. La fine dell’incubo è finalmente vicinissima e a partire da gennaio 2024 il centauro di Vasto potrà tornare sul mercato piloti rispondendo alle offerte delle diverse categorie. È laquella che sembra essere più vicina all’ingaggio dell’ex Aprilia. Le parole die la possibile destinazione “Laè molto spettacolare, è bello vedere delle gare così, piene di sorpassi come una volta. Sono contento di essere qui nel paddock – ha detto il pilota...