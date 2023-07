Anderson | il ritorno aiutato da Federer | stasera su SuperTennis il match con Diallo

Diallo, tutto sul primo avversario dia Newport E' curioso che il suo primo avversario nel secondo tempo della sua carriera sia un giovane che a lui si è ispirato come il canadese Diallo. ...Dominic, turbato dalle parole del collega che è intenzionato a fara Tokyo, parte per ... Geronimo! (Western) in onda alle 21.10 su Rai Movie , un film di Arnold Laven, con John, James ...Il sudafricano, atteso da Diallo, non gioca dal Masters 1000 di Miami 2022 ROMA - Ilin campo di Kevinè uno dei motivi di maggiore curiosità per l'Infosys Hall of Fame Open, l'ATP 250 di Newport al via da lunedì con il tabellone principale. Il 26enne Tommy Paul, alla ...

Anderson, il ritorno aiutato da Federer: stasera su SuperTennis il ... Tiscali

Kevin Anderson giocherà il suo primo match in singolare dopo aver annunciato il ritiro a maggio 2022. Lo farà a Newport, nella casa del tennis ...Programma Tennis 17-23 luglio 2023. Si gioca a Bastad, Gstaad e Newport per ATP mentre il WTA ha in programma Palermo e Budapest.