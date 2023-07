Ampliamento di Villa dei Fiori | il Consiglio di Stato dà torto al Comune | soddisfatti i sindacati

(Di martedì 18 luglio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiIldiha dato ragione adeialdi Nocera Inferiore. Ilbloccò l’autorizzazione all’della struttura (chiesta nel 2015 per soddisfare i nuovi requisiti migliorativi richiesti dalla Regione) sostenendo che la documentazione fosse insufficiente. Da lì partì un lungo contenzioso a cui ora ildiha messo la parola fine. Nella sua sentenza dice infatti che la documentazione era completa, il progetto era definitivo e non di massima, le richieste con cui ilha bloccato il progetto erano illegittime. Ora ildovrà pagare le spese legali (5.000 euro) e rivedere la conformità del ...

I posti a disposizione sono 20, con la possibilità diper percorsi integrati con scuole ... Il "nuovo Cel" si trova a poche centinaia di metri dalla stazione FS, daBombrini, della ...I posti a disposizione sono 20, con la possibilità diper percorsi integrati con scuole ... Il "nuovo Cel" si trova a poche centinaia di metri dalla stazione FS, daBombrini, della ...... l'edificazione di una scuola materna a Tricase e un progetto die completamento dello ...- la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale e impiantistico del presidio ospedaliero did'...

Ampliamento di Villa dei Fiori, il Consiglio di Stato dà torto al ... anteprima24.it

Ieri sera (10 luglio) la riunione della II commissione consiliare sulla variante parziale 35 al Piano Regolatore: illustrate in tutto tre modifiche ...La Provincia di Frosinone prosegue nel suo impegno per il potenziamento delle infrastrutture stradali, investendo risorse significative per assicurare una rete viaria efficiente e sicura per tutti i c ...