Amministrative Avellino | Ciampi M5S | No al Campo Largo a geometria variabile

(Di martedì 18 luglio 2023): “Non sono io a porre veti ma direttamente il leader del mio partito, Giuseppe Conte”, partono le prime polemiche in merito alle alleanze e alla presenza nelprogressista di Italia Viva. Da un lato c’è chi non vede un veto chiaro alla presenza del partito di Renzi, dall’altro c’è chi ha tutto molto chiaro. Le idee chiare le ha il Consigliere Regionale per il Movimento 5 Stelle in Campania che in un comunicato inviato ai media risponde al suo collega PD in Regione Campania Maurizio Petracca. “Leggo con stupore le dichiarazioni del collega Maurizio Petracca relative alla mancanza di un veto chiaro alla partecipazione di Italia Viva all’alleanza di centro-sinistra ad ...