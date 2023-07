Amici 22 | Angelina Mango vince il Disco di Platino | la reazione di Lorella Cuccarini!

(Di martedì 18 luglio 2023) La seconda classificata ad, ha vinto ildi. Ecco come ha reagito

Dopo il successo adMango torna in pista a maggio 2023 con il nuovo album "Voglia di Vivere" , anticipato dal singolo "Ci Pensiamo Domani" (disco di platino), che presenterà dal vivo ...Con altrettanto calore è stata accoltaMango , figlia del compianto cantautore e protagonista dell'edizione 22 di "di Maria de Filippi". Con la sua "Voglia di vivere" e la sua vivacità ...... sul palco nella serata di apertura, cui seguiranno Mara Sattei, Ariete,Mango, The Kolors,... il riccionese Giovanni Cricca è stato per otto mesi adsu Canale 5 e Serepocaiontas era ...

Angelina Mango è disco di platino con Ci pensiamo domani: da ... Music Fanpage

Angelina Mango è arrivata seconda nella Finale di Amici22, che ha visto trionfare Mattia Zenzola, ma il suo talento le sta facendo ottenere importanti riconoscimenti anche fuori dal talent di Canale5 ...Annunciati gli ultimi 15 artisti di supporto del Red Valley Festival: da Angelina Mango a Merk & Kremont. Dopo i principali ...