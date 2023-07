Amichevoli Serie A 2023 | i risultati di tutte le partite giorno per giorno

(Di martedì 18 luglio 2023) Tutti iper, delleestive di. Le squadre preparano la nuova stagione, testandosi anche con qualche sfida amichevole per trovare ritmo e la giusta intesa tra giocatori rimasti e nuovi innesti. Di seguito, tutti idelleper. IDELLEVenerdì 14 luglio Empoli-Castelfiorentino 10-0 (18?, 39? Piccoli, 30? Cacace, 32?, 36? Fazzini, 34? Haas, 42? Grassi, 61?, 65? Crociata, 89? Renzi) Sabato 15 luglio Roma-Boreale 4-0 (25? pt Pagano, 7? st Solbakken, 15? st El Shaarawy, 28? st Aouar)Genoa-Fassa 12-0 (7? 28? Sabelli, 17? 24? ...

...nel ritiro di Val di Fassa dove i rossoblù stanno preparandosi per la nuota stagione diA ...dal prossimo 29 luglio e quindi più avanti nella preparazione atletica) e nelle 4 precedenti...Calcio 2023 - 2024D Girone D Squadra Ravenna A pochi giorni dall'avvio ufficiale della stagione giallorossa, con ... è stato definito il programma delleestive che serviranno al ...... il Brescia Calcio inizia a stabilire il suo percorso verso il ritorno in campo inB. Se il ritiro è iniziato la scorsa domenica, solo in queste ore la società ha annunciato le prime

Poi le esperienze in serie D con Neapolis Mugnano e Francavilla ... Sono molto carico per questa nuova avventura e sono sicuro che faremo grandi cose». Programma amichevoli – Definito, intanto, il ...È stato definito il programma delle amichevoli estive che serviranno al Ravenna per arrivare pronto all’avvio della stagione ...