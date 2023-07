Amichevoli estive | Inter-Lugano | orario | dove vederla in tv

Leggi su sbircialanotizia

La partita nel centro sportivo di Appiano Gentile alle 18.30 Prima amichevole stagionale per l'oggi, martedì 18 luglio. I nerazzurri, a circa un mese di distanza dalla sconfitta con il Manchester City in finale di Champions League, affronteranno ilnel centro sportivo di Appiano Gentile. La partita avrà inizio alle 18:30. Non si sa ancora se sia prevista la trasmissione in diretta tv della sfida: è possibile che venga proposta daTV e dai canali social del club nerazzurro.