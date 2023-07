Amichevoli calcio oggi 18 luglio | quali squadre di Serie A giocano? Calendario | programma | orari | tv

Leggi su oasport

(Di martedì 18 luglio 2023) Sarà un martedì 18con dueper quanto riguarda le compagini che parteciperanno alla prossimaA. L’edizione 2023-2024 del massimo campionato italiano diè distante ormai un solo mese dal proprio via e le, come tradizione, iniziano a muovere i primi passi. Siamo ancora di fronte alle classiche sgambate estive contro lelocali dove si stanno svolgendo i rispettivi ritiri. Si inizierà alle ore 17.00 con l’amichevole tra Genoa e WSG Tirol, mentre alle ore 17.30 sarà la volta del Lecce che, a sua volta, sarà di scena contro una rappresentativa locale altoatesina. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio ilodierno e come seguire in tv i match. ELENCO COMPLETODI...