Amalfi in Jazz | grande attesa per il concerto di Joy Salinas

(Di martedì 18 luglio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiUn’esperienza unica, irripetibile. Un sound trascinante, che conquista, immersi nellastoria dell’Antica Repubblica Marinara. L’estatetana regala emozioni incredibili, con i grandi concerti di pop star e musicisti internazionali lungo la scala monumentale della Cattedrale di Sant’Andrea. Prosegue registrando sempre il sold out, con Piazza Duomo gremita, l’esclusiva rassegnain, cuore pulsante di “Summer Fest 2023”, il programma di eventi promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano: tutti rigorosamente ad ingresso libero. Nuovo appuntamento venerdì 21 luglio alle ore 22 con una performer dotata di un carisma non comune nel panorama musicale internazionale. Una serata affascinante, con un live che sarà un crossover ...

Una stella di grande talento nell'Orchestra di Fiati "Costa d'Amalfi" è il musicista Sergio Vitale, Da anni lavora con le formazioni più importanti in vari ambiti - jazz, pop, classico, swing, salsa

Mercoledì 19 luglio, alle ore 21:00, la rassegna ‘Vietri in Scena’, diretta dal Maestro Luigi Avallone, propone al pubblico, ad ingresso gratuito, nella splendida cornice della Villa comunale di Vietr ...In scaletta famosi brani pop rivisitati in chiave jazz: dai pezzi di Stevie Wonder agli Spandau Ballet passando per Eric Clapton e Michael Bublè con un omaggio anche a Mina ...