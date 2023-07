All’Istituto Alberti la cerimonia di premiazione delle Borse di studio 2023

(Di martedì 18 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi informa che giovedì 20 luglio, alle ore 10:00, presso l’Aula Magna della sede centrale dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G.” di Benevento, si terrà ladidiassegnate da StregaBenevento S.p.A. L’Azienda premierà i 6 neodiplomati in Amministrazione, finanza e marketing che si sono contraddistinti per il loro percorso di studi. L’iniziativa nasce per ricordare la figura di Giuseppe, fondatore dell’omonima azienda, che fu un acceso sostenitore dell’importanza della formazione dei giovani, tanto che già nel XIX secolo mandò i figli a studiare presso una scuola tecnica commerciale svizzera. Nel corso della...

Comprensivo di Moretta arriverà Patrizia Teresa Revello, già dirigente a Venasca. Due cambi anche a Pinerolo: dopo il pensionamento di Loredana Grabbi, l'SuperiorePorro ...Promosso dall'di alta formazione Infor Elea e moderato ...presidente del Consiglio Giuseppe Conte e Maria Elisabetta... Gallagher ha richiamato'urgenza di "costruire la fiducia ...... residenti e non, un territorio'altezza degli eventi in ... Andrea, infine, per Banca Centro Emilia, sponsor dell'evento, ... sponsor dell'evento, ha messo in evidenza quanto l'...