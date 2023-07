All' Ippodromo Snai di Milano l' Europeo di salto a ostacoli

(Di martedì 18 luglio 2023)(ITALPRESS) – Il palinsesto sportivo si arricchisce ancora di più per la città di. Il capoluogo lombardo ospiterà infatti la 37esima edizione del FEI Jumping European Championship 2023, il campionatodi. Dal 30 agosto al 3 settembre cavalieri e amazzoni da almeno 20 paesi si sfideranno in un tempio degli sport equestri che vanta oltre 110 anni di storia, come l'San Siro.La presentazione dell'evento è avvenuta questa mattina a Palazzo Marino aalla presenza del sindaco Giuseppe Sala, del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, del Presidente del CONI Giovanni Malagò, del Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, del Presidente FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) Marco Di ...

... ha detto, raccontando che 'in questo sport da giovane mi sono preso qualche piccola soddisfazione, classificandomi secondo ai Campionati italiani a Roma,Tor di Quinto. Trovo ...Un evento - ha detto il presidente Fontana - che si svolgerà in una bellissima location, l'milanese di San Siro, dove equitazione e ippica riescono a fondersi. I concorsi che si sono svolti ...Su il sipario sui FEI Jumping European Championship di Milano 2023, in programmaSnai San Siro dal 30 agosto al 3 settembre. L'evento, che riporta la grande equitazione continentale in Italia per la terza volta, è stato presentato stamani a Palazzo Marino, alla ...

Milano, la stagione da record dei concerti all'Ippodromo: 320 mila spettatori. Caos viabilità nel quartiere, Granelli: «In un mese 10 mila multe» Corriere Milano

Ultim'ora su ticinonotizie.it MILANO (ITALPRESS) – Il palinsesto sportivo si arricchisce ancora di più per la città di Milano. Il capoluogo lombardo ospiterà infatti la 37esima edizione del FEI Jumpin ...Appuntamento internazionale di fine estate a Milano per il salto ostacoli equestre con il 'Fei Jumping European Championship' , nel prestigioso scenario dell' ippodromo Snai di San Siro , dal ...