Allerta maltempo 18-19 luglio

(Di martedì 18 luglio 2023) Situazione attuale: Sulla regione persiste aria molto calda, con correnti da ovest in quota. Da martedì sera il parziale arretramento dell’anticiclone, con il passaggio di masse d’aria a tratti più fresche e umide in quota, favorirà un aumento dell’instabilità.Previsioni meteo: Martedì 18: Fino al primo pomeriggio tempo stabile con caldo afoso. In seguito saranno possibili dei temporali probabilmente a partire dai monti, e che poi potranno estendersi verso lapianura e la costa. I temporali, qualora si sviluppino, saranno con buona probabilità forti, associatianche a possibili raffiche di vento molto forti.Mercoledì 19: Saranno possibili temporali sparsi, specie dal pomeriggio e fino al primomattino di giovedì, che potranno essere anche forti. Nelle ore centrali sarà possibile una fase piùstabile. L'articolo proviene da Udine20.

Allerta Meteo: ridimensionata l’ondata di caldo, scatta l’allarme per i forti temporali in arrivo MeteoWeb

La sala operativa di Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un bollettino di criticità ordinaria (giallo) in vigore dalle 14 di oggi sino a mercoledì. Attesi fenomeni localmente intensi ...Dalle ore 16:00 di oggi, martedì 18 lugli, alle ore 24:00 di mercoledì 19 luglio, previsti su tutto il territorio provinciale temporali, vento forte, nubifragi Il Dipartimento Protezione civile, fores ...