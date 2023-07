Allarme per le temperature fino a 52°C | come il mondo sta combattendo l’ondata di caldo mortale

(Di martedì 18 luglio 2023) Dagli incendi che attanagliano alcune zone della Grecia alla Cina che apre rifugi antiaerei, i paesi di tutto ilsi stanno adoperando per trovare un po’ di tregua in mezzo ache raggiungono i, mentre gli scienziati del clima lanciano un severo avvertimento.record sono state registrate in tutto il

Anche gli animali risentono del caldo record che in questi giorni sta investendo l'Italia. A lanciare l'è Coldiretti , non sologli animali da compagnia ma soprattuttoquelli nelle fattorie dove sono entrate in funzione le misure anti - caldoaiutare le mucche che stanno producendo ...... perché succede e il truccostare subito bene Aiuto con il caldo il trucco si scioglie! Come fareavere un make up perfetto nelle sere d'estatecreme solari: molte non possono essere ...L'è scattato anche negli oblast di Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Poltava e Cherkasy. Secondo quanto scrive su Telegram il comando operativo ucrainoil sud dell'Ucraina, "il nemico sta ...

Allarme caldo, Roma mai così rovente. Bollino rosso per 20 città Il Riformista

L'allarme è stato lanciato dal gruppo di turisti intorno alle 15 di domenica e il momento di panico è durato per diversi minuti, con le mucche che hanno preso di mira gli escursionisti e hanno ...Allarme blackout a Napoli per l'emergenza caldo che sta arroventando la città in questi giorni. Stanotte l'energia elettrica è saltata ancora una volta in due quartieri: Arenella e Fuorigrotta. E fino ...