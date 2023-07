Alessia Marcuzzi | la verticale in bikini in spiaggia scatena i fan | ' Che addominali | corpo da urlo'

(Di martedì 18 luglio 2023), in questo momento, si sta godendo le vacanze a Formentera e non perde l'occasione di postare foto e video dei suoi outfit, dei suoisexy e di come trascorre le giornate in ...

, in questo momento, si sta godendo le vacanze a Formentera e non perde l'occasione di postare foto e video dei suoi outfit, dei suoi bikini sexy e di come trascorre le giornate in ...Dà sempre spettacolo,. Sia in studio a Boomerissima , il fortunato show di Rai 2 con cui nell'ultima stagione è tornata a viale Mazzini dopo una vita trascorsa a Mediaset, sia sulle spiagge delle sue ...Addirittura è tornato di moda il gossip incendiario suin quanto De Martino, alla presentazione dei palinsesti Rai (evento datato 7 luglio), era seduto accanto alla Pinella. Al di là ...

Alessia Marcuzzi in versione Barbie: dopo la caduta acrobazie in spiaggia Tuttosport

Alessia Marcuzzi ha condiviso nelle scorse ore un video che attesterebbe la sua rapida ripresa dopo la brutta caduta avuta nei giorni scorsi durante la vacanza a Formentera (dove è stata avvistata ...Cosa sta succedendo fra Belen e Stefano De Martino I due si sono lasciati di nuovo Spuntano altri dettagli sulla crisi di coppia!