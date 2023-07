Alessia Cammarota e Aldo Palmeri genitori per la terza volta

Gli ex concorrenti di Uomini e Donnee Aldo Palmieri sono diventati genitori di Mattia, il terzogenito della coppia. Nella notte tra lunedì 17 luglio e martedì 18 luglio, verso le ore 3.20,ha infatti dato alla ...ha partorito! Questa notte, 18 luglio, alle 3 e 20 precisamente, è nato il piccolo Mattia: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il marito Aldo Palmeri sono ufficialmente genitori ...E' bastata una foto per far scattare l'allarme.è al nono mese di gravidanza e in molti hanno pensato che fosse sull'orlo del parto. Ed è subito scattato il: 'Stai già partorendo' chiedono in massa i follower, subito interviene ...

Per la terza volta la coppia di Uomini e Donne formata da Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono diventati genitori. È nato Mattia!Stanotte gli ex concorrenti di Uomini e Donne hanno dato alla luce Mattia, terzogenito della famiglia. La coppia torna a avere figli dopo il dramma di un aborto ...