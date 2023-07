Alberto Bollini | il mister sconosciuto che fa trionfare l' Italia? Dove lo vedremo presto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023) «Questo successo è merito dei ragazzi, del loro lavoro, dello staff, ma anche della filiera del nostro Club, che costruisce dall'Under 15 squadre e calciatori che ci rappresentano a livello internazionale e che maturano per le categorie superiori»., 57 anni, ct dell'Under 19 fresca campione d'Europa (1-0 al forte Portogallo in finale) commenta così il trionfo azzurro che riscatta, in parte, la delusione degli azzurri di Mancini in Conference League (per non parlare della mancata qualificazione al Mondiale dello scorso inverno) e il fallimento dell'under 21 agli europei di categoria. «Sono orgoglioso di aver ottenuto questo successo e lo dedico ai ragazzi e ai tecnici che hanno li hanno fatti crescere negli anni precedenti, stasera hanno vinto anche tutti loro. Bisogna essere preparati, pronti e moderni per ...