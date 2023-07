Thomas Bricca ucciso ad, Roberto e Mattia Toson (padre e figlio) sospettati di: 'Gli hanno sparato da uno scooter', il padre del ragazzo che doveva essere ucciso al posto di ...Leggi Anche, nuova rissa per Thomas Bricca: gli indagati del suosi presentano al bar dove è morto Lo zio di Thomas pubblica la foto degli arrestati: 'Buona galera boss' 'Buona galera ...Si tratterebbe dei due indagati, rispettivamente padre e figlio Due persone sono state arrestate per l'di Thomas Bricca , il diciannovenne diassassinato il 30 gennaio scorso con un colpo di pistola alla testa. Si tratterebbe dei due indagati, rispettivamente padre e figlio.

Alatri, omicidio Thomas Bricca: svolta nelle indagini, due arresti TGCOM

Dopo sei mesi di indagini arriva la svolta nel caso dell’omicidio di Thomas Bricca. I familiari del giovane si sono adoperati in ogni modo per avere giustizia e verità e finalmente, grazie al grande l ...Thomas Bricca ucciso ad Alatri con un colpo di pistola alla testa lo scorso 30 gennaio: sono due gli arresti per omicidio ...