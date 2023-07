Al Sud un dipendente su quattro lavora per meno di 9 euro all' ora

(Di martedì 18 luglio 2023) In base alle stime Svimez risultano sono circa 3 milioni ditori dipendenti al di sotto dei 9di retribuzione oraria in Italia. Di questi circa un milione sono nel Mezzogiorno dove la loro quota raggiunge il 25,1% degli occupati dipendenti, oltre uno su. Circa 2 milioni vivono nelle regioni del Centro-Nord dove rappresentano il 15,9% degli occupati dipendenti. Anche la perdita di...

In realtà, avverte la Cgia di Mestre, al sud si lavora di più, ma purtroppo spesso 'in nero' e proprio questo rende l'occupazione del Mezzogiorno fragile e povera.

Sono circa 3 milioni i lavoratori dipendenti al di sotto dei 9 euro di retribuzione ... Secondo Svimez l'inflazione pesa maggiormente al sud. "In corrispondenza del picco registrato nel 2022, la ...La Svimez stima una crescita del Pil italiano del +1,1% nel 2023, con una crescita nel Mezzogiorno (+0,9%) di soli tre decimi di punto percentuale in meno rispetto al Centro-Nord (+1,2%), nelle ...