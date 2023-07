(Di martedì 18 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDue laboratori, uno di agricoltura sociale e l’altro di panificazione e pizzeria. Partecipanti d’eccezione idell’Istituto a custodia attenuata per i tossicodipendenti di. Trentadue iche hanno frequentato i corsi realizzati grazie al Circolo Occhi Verdi di Legambiente e San Paolo Società Cooperativa Sociale Onlus. “In Campania negli istituti penitenziari ci sono 6.074di cui 1.329 tossicodipendenti, la metà dei quali denunciati dai familiari – ha sottolineato il garante campano dei, Samuele Ciambriello –. Credo che occorra fare investimenti educativi e riabilitativi di intesa con i Sert in alcuni istituti campani sul modello. Qui isono liberi di lavorare, e i laboratori, gli art. 21 ...

... la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in, emessa ... Acquario affascinante 12 Luglio Zerottonove, aggredisce moglie e figlia e minaccia di farli ...Ci hanno condannati, quelli che si credono i giusti, chi al, chi al confino. Solo altre due ... "Cristo s'è fermato a!" mi dicevano, urlando dai campi per farmi arrivare la loro voce. Per ......il gip di Salerno su richiesta della Procura ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in... A seguito di una perquisizione nella casa del 38enne, situata nel centro di, sono stati ...

Al carcere di Eboli detenuti pizzaioli e panificatori Agenzia ANSA

Credo che il diritto al lavoro vada intensificato in tutti gli istituti penitenziari". Nel carcere di Eboli oggi erano presenti 46 detenuti. "Ho conosciuto in questi anni alcuni detenuti usciti dal ...Carcere Matera, Sappe: istituzioni latitano e la situazione è grave Si è conclusa la visita nel carcere di Matera da ...