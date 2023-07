Al Ahli | c’è il maxi rilancio per Lukaku | i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di martedì 18 luglio 2023) Romelucontinua a far parlare di sè dopo le ultime situazioni con l’Inter e l’occhiolino alla Juve, ma dall’Arabia l’Alfa sul serio Romelucontinua a far parlare di sè dopo le ultime situazioni con l’Inter e l’occhiolino alla Juve, ma dall’Arabia l’Alfa sul serio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club saudita avrebbe pronto ilda 50 milioni per il Chelsea e per il giocatore come ingaggio per due anni (25 a stagione) per convincere le parti al trasferimento in Medio Oriente.