Ai Stories | La scala nel sentiero

(Di martedì 18 luglio 2023) Estate. Una passeggiata in montagna, due amici in vacanza, il cielo che sembra a portata di mano. Finché, dietro ad una curva, ils’interrompe ed unasembra salire fin dentro le nuvole. I due amici si guardano. Uno sorride. Uno scuote la testa. – Una svolta inattesa! – dice il primo. – Una svolta pericolosa! – commenta l’altro. – Andiamo! – dice il primo. – Torniamo indietro! – dice l’altro. I due si guardano, interrogando uno gli occhi dell’altro. – Perché dici pericolosa? Non vedi? C’è il corrimano. – Sì, ma da una sola parte. Dall’altra, più avanti, potremmo scivolare. – Non sei curioso di vedere cosa c’è al di là di quella nuvola? – E tu non ne hai paura? – Potrebbe aprirsi unsegreto. Una vista mozzafiato. – Potremmo cadere nel vuoto senza accorgercene. – Perché dovrebbe nascondere un precipizio?! – Quante ...