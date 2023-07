Agguato nel Foggiano | un 28enne ucciso nelle campagne del Gargano a colpi di fucile

(Di martedì 18 luglio 2023) Lo hannodial confine tra Monte Sant’Angelo e Mattinata, nei suoi appezzamenti di terreno. E non si esclude la pista mafiosa. È morto inun giovane, Bartolomeo Lapomarda, assassinatodel. L’uomo, un agricoltore e proprietario di un’azienda agricola, non era rientrato a casa e i familiari hanno allertato in serata i carabinieri. Il cadavere dell’uomo è stato rinvenuto in località San Martino Tagliata. Le indagini sulla morte del giovane sono state affidate ai carabinieri, la cui ricostruzione sarà complicata dal fatto che la zona è priva di telecamere di videosorveglianza. Al momento gli inquirenti non escludono nessuna pista investigativa ...

Lo hanno ucciso a colpi di fucile nelle campagne al confine tra Monte Sant'Angelo e Mattinata, nei suoi appezzamenti di terreno. E non si esclude la pista mafiosa. È morto in agguato un giovane 28enne ...