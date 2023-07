AEW | Vickie Guerrero ora è una free agent

Vickie Guerrero: perché ha lasciato la AEW The Shield Of Wrestling

L’ultimo periodo per il roster della AEW è stato abbastanza burrascoso a causa di diversi nuovi arrivi ed altrettanti licenziamenti. Questa cosa purtroppo è toccata anche a Vickie Guerrero, dato che i ...According to GCW owner Brett Lauderdale, Andrade was scheduled to be at GCW Spring Break 2021 on April 9, but his signing with AEW prevented it from happening. Lauderdale took part in a Reddit AMA ...