AEW | Collision tiene il passo con gli ascolti | ne beneficia anche Battle of the Belts!

(Di martedì 18 luglio 2023) Sono stati resi noti gli indici d’ascolto dell’ultimo episodio di, insieme a quelli diof the Belts, evento speciale svoltosi per la settima volta sui ring AEW subito dopo la trasmissione, su TNT, del secondo show principale della promotion dopo Dynamite. Ed i dati possono solamente fare sorridere gli addetti ai lavori della promotion di Tony Khan. Stabile sopra il mezzo milioneof the Belts il più visto dalla seconda edizione Praticamente uguale l’indice d’ascolto rispetto alla settimana precedente per, che si ferma a 579.000 spettatori medi con un key demo di 0.20 (mille spettatori medi in meno ed indice in ribasso di 0,01, un’inezia, rispetto a sette giorni prima). Poco meno coloro che si sono sintonizzati perof the ...

AEW: Il match tra FTR e BCG di Collision è stato in gran parte improvvisato sul momento Zona Wrestling

AEW Collision viewership stays steady. Wrestlenomics reports that AEW Collision on July 15 drew 579,000 viewers. This number is in line with the 580,000 viewers the show drew on July 8. Saturday's ...All Elite Wrestling is bringing Saturday night’s AEW Collision live to the Bryce Jordan Center this fall. The event, which will air live on TNT, will take ...