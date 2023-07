Addio Napoli | il nuovo club annuncia il suo acquisto

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 18 luglio 2023) Ora è ufficiale, il calciatore delsaluta il: la nuova squadra hato il suosui social. Oggi, inizia a tutti gli effetti la stagione 2023/2024 del. La squadra è già da diversi giorni a Dimaro-Folgarida, ma oggi arriveranno anche tutti gli altri nazionali che non si erano ancora aggregati al gruppo. Dopo aver salutato capitan Giovanni Di Lorenzo questa mattina, c’è grande attesa in Val di Sole per l’arrivo di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, i due protagonisti della passata stagione e idoli dei tifosi. Non ci sarà ovviamente Kim Min-jae, arrivato in Germania quest’oggi e pronto a firmare con il Bayern Monaco. La dirigenza partenopea è al lavoro per regalare a mister Rudi Garcia un sostituto all’altezza del difensore sudcoreano: sono tanti i profili di centrali ...