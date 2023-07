Ad Arezzo torna il Malpighi Festival

Leggi su lortica

(Di martedì 18 luglio 2023)per il terzo anno consecutivo, dove i giovani sono i veri protagonisti. Tre giornate da non perdere al parco di via, venerdì 21, sabato 22, domenica 23 luglio, all’insegna della musica, del divertimento e della formazione nell’ambito dello spettacolo. Ingresso sempre gratuito, sia ai concerti che ai corsi. “– sottolinea l’assessore Federico Scapecchi – fa parte del cuore pulsante dell’estate ‘giovane’ aretina, che vive e si rafforza di anno in anno grazie anche al bando per attività ludiche, sportive e culturali a cui abbiamo destinato complessivamente 45.000 euro, di cui 30.000 per 15 progetti da giugno a settembre e 15.000 come tranche autunnale. Per la cronaca, questoha fatto guadagnare agli organizzatori ...