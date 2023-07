Acquisizione Activision | l’appello di Microsoft sul blocco dell’antitrust britannico è sospeso per due mesi

(Di martedì 18 luglio 2023) Lo ha deciso il giudice d’appello, in attesa che CMA etornino al tavolo per concordare modifiche al piano didiBlizzard da parte del gigante di Redmond....

... con Microsoft tenuta a pagare ad3 miliardi di dollari se l'fosse stata interrotta. Le società potrebbero procedere con l'accordo attuale, che consentirebbe addi ...Blizzard è salita dell'3,9% dopo che Microsoft ha annunciato di aver firmato un accordo per mantenere 'Call of Duty' su PlayStation dopo l'. Anche una corte d'appello degli ...... dopo che Microsoft (+0,14%) e Sony hanno firmato un accordo per mantenere sulla PlayStation (Sony) il videogioco "Call of Duty", punta di diamante di, dopo l'della societa' ...

Acquisizione Activision: l'appello di Microsoft sul blocco dell'antitrust ... DDay.it

Microsoft Corp. e Activision Blizzard Inc. prendono tempo per la sigla dello storico accordo di acquisto delle attività da 69 miliardi di dollari: secondo quanto riporta Bloomberg, è poco probabile ...Microsoft: l’Antitrust Ue pronta ad aprire indagine formale per Teams. Si allungano i tempi per l’acquisizione di Activision ...