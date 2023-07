Accordo sul grano | come stanno le cose

18 lug 10:36 Borrell: "La Russia usa la fame come arma, serve risposta forte" Lo stop all'grano da parte della Russia 'è una notizia molto brutta, una delle peggiori per il mondo, ...Quando la divisione avviene in via consensuale, con l'delle parti, il contratto, per essere ... e quindi è soggetta all'i mposta di registro , con l'aliquota dell'1%valore della massa ...Il primo commento sulla fine dell'grano da parte della Russia dalla presidenza di turno dell'UE, attualmente detenuta dalla Spagna, è giunto in una riunione preparatoria a porte chiuse ...

Le obiezioni di Sony si incentrano sul fatto che l’accordo darebbe a Microsoft un controllo eccessivo sul mercato dei giochi, dato il predominio di Call of Duty tra i giocatori su console. Tali ...Diventare procuratore sportivo permette una brillante carriera con alti guadagni e palcoscenici prestigiosi a livello sportivo. Come fare