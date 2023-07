Accoltella un uomo | 52enne in manette per tentato omicidio

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata di ieri, 17 luglio, i Carabinieri della Stazione di Stio Cilento e del Nucleo Operativo e Radiomobile dell’istituendo Reparto Territoriale di Vallo della Lucania, hanno arrestato, per, P.V., 52 anni, residente in un comune del territorio cilentano. I Carabinieri, allertati da una telefonata giunta al numero di emergenza 112, sono intervenuti presso il centro cittadino di Stio (SA), alla Piazza Vittorio Veneto, dove si era appena consumata una violenta lite a seguito della quale undel posto era stato colpito da diverse coltellate. Le immediate ricerche attivate dai militari dell’Arma hanno permesso di rintracciare ed identificare l’arrestato mentre si stava allontanando dal luogo del fatto. Dichiarato in arresto, è stato tradotto presso la casa circondariale di Vallo ...