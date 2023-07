Accelerazione improvvisa | è Joao Felix il colpo in attacco

Leggi su rompipallone

(Di martedì 18 luglio 2023), reduce dalla negativa esperienza al Chelsea, è fuori dai piani dell’Atletico: spunta una proposta inattesa. Si è rivelata meno soddisfacente di quanto sperato l’avventura in Premier League per. Il portoghese, nel corso della sessione invernale del mercato, aveva deciso di accettare la corte del Chelsea per provare così a rilanciarsi e mettersi alle spalle le delusioni vissute con indosso la maglia dell’Atletico Madrid nonché le incomprensioni con il tecnico Diego Simeone. Giunto a Londra con la formula del prestito oneroso (11 milioni), però, ha rimediato subito un cartellino rosso mentre nelle settimane successive soltanto in rare occasioni è riuscito a far brillare la propria stella. Il bottino totalizzato ai Blues è quanto mai negativo: appena 4 gol in 16 apparizioni complessive in Premier ...