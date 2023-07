Accadde oggi | 18 luglio | la scomparsa di Sandro Ciotti ed altre ricorrenze

Leggi su glieroidelcalcio

(Di martedì 18 luglio 2023) 18: ladiedAnche quel 12 maggio 1996 sentii le partite alla radio, come facevo da quasi tre anni. Non avevo ancora sentito parlare di Enrico Ameri, che ormai non raccontava più il calcio da un po’. Ma l’altro sì, facilmente riconoscibile per quella voce. Spesso rivado su youtube a riascoltare quelle parole: “Soltanto dieci secondi per dire che quella che ho appena tentato di concludere è stata la mia ultima radiocronaca per la Rai. Un grazie affettuoso a tutti gli ascoltatori. Mi mancheranno>>. Da Cagliari, dove 12 aprile 1970 commentò lo storico scudetto del ‘Casteddu’. Non solo, perché quel giorno era stato un cronista a tutti gli effetti, considerato che raccontò dell’arresto allo stadio di due latitanti. Poi mio nonno iniziò a ...