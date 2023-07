A2a | prosegue l' impegno per la tutela dell' acqua

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023) Milano, 18 lug. (Adnkronos) - Un podcast e un documentario dedicati al valorea risorsa idrica realizzati in partnership con Chora Media e Will Media In Valtellina e Valchiavenna arrivano le "Giornate" Milano, 18 luglio 2023 – L'è una risorsa limitata e preziosa, indispensabile per la vitae persone e la sopravvivenza del Pianeta, per la cui salvaguardia è necessaria l'azione congiunta di cittadini, aziende e istituzioni, uniti in uncomune. Come secondo operatore in Italia nella generazione idroelettrica e fra i principali player del ciclo idrico integrato, A2A è consapevole'importanza del suo ruolo ee responsabilità che ne derivano ed ha pertanto avviato un percorso a...