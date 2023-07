(Di martedì 18 luglio 2023) “Il… ordina la chiusura al pubblico della zona”. L’ordinanza di Fabrizio D’Ancona,di, comune del libero consorzio comunale di Trapani, in Sicilia, non riguarda una zona qualunque. Ma le colline di Santa Teresa e San Marco. Dove, dopo le ricerche avviate fin dal tardo XIX secolo, l’Eberhard Karls Universität di Tübingen, con l’autorizzazione della Soprintendenza dei beni culturali di Trapani prima e da alcuni anni deldi Selinunte, Cave di Cusa e, dal 1998 conduce indagini di scavo. Insomma un luogo che varrebbe poter fruire. Ma allora perché l’ordinanza? Un atto dovuto, da quel che si legge, oltre che dalle immagini che dell’area si trovano in rete. Dopo la richiesta, alla fine di giugno, da parte del Movimento Politico Leali ...

...di coinvolgere tutti al pieno rispetto dell'integrità e della bellezza del lago di. È con questa finalità che, in data 29 giugno, è stata emanata l'ordinanza a firma delFabrizio ...La circostanza è per certi aspetti clamorosa e per altri imbarazzante, se è vero che ildi ... Gaeta (Latina), Maratea (Potenza), Marcellinara (Catanzaro), Moliterno (Potenza),(...... o almeno è la sensazione che rimane agli spettatori, e lo stesso si può dire di, delle ... In primavera ildi Riomaggiore (Cinque Terre), Fabrizia Pecunia, ha detto che non si può ...

A Pantelleria il sindaco chiude il parco archeologico in stato di abbandono: “Troppo pericoloso” Il Fatto Quotidiano

Un’ordinanza che ha l’obiettivo di coinvolgere tutti al pieno rispetto dell’integrità e della bellezza del lago di Pantelleria: è con questa finalità ...Un'ordinanza che ha l'obiettivo di coinvolgere tutti al pieno rispetto dell'integrità e della bellezza del lago ...